Serie A2 Elite. Atlante bravo e determinato. Buon pareggio a Pordenone

Finisce con un bel pareggio per 3-3 la trasferta a Pordenone dell’Atlante nella seconda giornata di A2Elite di calcio a 5. I grossetani, impegnati sul campo del Maccan Prata, sono riusciti a riprendere sempre una partita strappando il primo punto del campionato ai gialloneri di casa.

Nella prima frazione parte bene il Maccan Prata che trova un bellissimo gol con Spatafora. Passano pochi minuti ed è Ulloa protagonista che, su assist di Toni Jodas, supera l’incolpevole Verdicchio. L’Atlante in inferiorità numerica per il doppio giallo a Ulloa paga dazio e il Maccan Prata passa con Di Guida: destro chirurgico dal limite e vantaggio giallonero. Gestisce bene il vantaggio fino all’ultimo giro di lancette quando Mesa si inventa il gol del pareggio facendo passare il pallone tra uomo e palo da posizione defilata che, di fatto, chiude la prima frazione.

Nella ripresa Di Guida fulmina Yaghoubian sulla destra e porta nuovamente avanti il Maccan Prata. Gestione meno lucida nella ripresa quando a salire in cattedra è Verdicchio che impedisce in più occasioni il pari ai grossetani fino al minuto 13’ quando una combinazione Yamoul–Toni Jodas trova ancora una rete che raggiunge per la terza volta i gialloneri. Termina così una sfida che, per quanto visto, si è conclusa nel modo più giusto.

MACCAN PRATA: Bernardi, Martinez, Di Guida, Dall’O, Caregnato, Grigolon, Spatafora, Khalil, Zecchinello, Caverzan, Luca, Verdicchio. All. Sbisà

ATLANTE: Chisci, Schettino, Baluardi, Gianneschi, Toni Jonas, Ulloa, Telesca, Ugas, Mesa, Yamoul, Yaghoubian, Restaino. All. D’Urso.

Reti: 5’ Spatafora, 8’ Ulloa, 13’ Di Guida, 19’ Mesa; st 3’ Di Guida, 13’ Yamoul.