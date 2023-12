SERIE A2 GIRONE B. Il Prato Calcio a 5 alla prova Olimpia

Con Sosa a rinforzare la squadra allenata da Bearzi, il Prato Calcio a 5 cerca di invertire la rotta fin qui negativa tornando, dopo cinque sconfitte consecutive, a incamerare punti. Lo farà a Reggio Emilia dove alle ore 17 affronta l’Olimpia Regium. L’avversario è quarto in classifica con 13 punti all’attivo, ben 10 in più dei biancazzurri che invece sono nella scomoda posizione di fanalino di coda anche se con una partita in meno rispetto agli emiliani e due nei confronti di quasi tutto il resto delle formazioni del girone B della serie A2 maschile. La classifica del girone B della serie A2 maschile: Futsal Ternana 19 punti; Bologna 1909 16; Kappabi Potenza Picena 14; Olmipia Regium e Dozzese 13; History Roma e Real Fabrica 7; Atlante Grosseto e Buldog Lucrezia 6; Russi 5; Prato Calcio a 5 3.

Massimiliano Martini