Serie A2, impegno difficile per l’Atlante che riceve la visita del Futsal Ternana

L’inizio di campionato di A2 di calcio a 5 per l’Atlante Grosseto non è stato dei migliori, ma oggi Gianneschi (nella foto) e compagni vogliono riscattarsi. Oggi alle 15.30 arriva il Futsal Ternana, attuale capolista. "I ragazzi stanno abbastanza bene, anche se non so ancora chi potrò recuperare – dice mister Alessandro Izzo – in settimana ci siamo allenati bene e con una giusta intensità. Alla mia squadra, infortuni a parte, devo dire poco. Certo dobbiamo migliorare in qualità e in alcuni dettagli, ma l’atteggiamento è stato quello giusto. In questo momento particolare stiamo attraversando un periodo non fortunato, ma nell’arco di una stagione è normale, a noi è toccato ancor prima di iniziare fino ad oggi, agli altri chissà. Comunque non dobbiamo assolutamente crearci attenuanti, perché abbiamo tutte le carte in regola per fare una signora prestazione. Sarà importante incanalare la gara nel verso giusto e mantenere in attenzione costante per tutti i 40 minuti effettivi". La Ternana è a punteggio pieno e non sarà certo una passeggiata.