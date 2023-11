Serie A2. L’Atlante corre ai ripari. Preso Zanella

Dopo tre sconfitte e molti infortuni l’Atlante corre ai ripari. La società ha ingaggiato il brasiliano Ricardo Zanella (nella foto).

La formazione allenata da Alessandro Izzo non è partita con il piede giusto in questo non facile campionato e la società ha deciso di intervenire in modo importante in un mercato difficilissimo come quello attuale, annunciando di aver acquisito le prestazioni del brasiliano Ricardo Zanella, un laterale mancino offensivo. Zanella è in Italia da 12 anni avendo sempre giocato in A e A2 escluso il campionato scorso in serie B a Bernalda, in provincia di Matera. Naturalmente la società si aspetta molto da questo nuovo acquisto, come del resto anche i tifosi che seguono l’Atlante al Palabombonera. L’occasione giusta per vedere il nuovo acquisto sarà appunto sabato prossimo quando a Grosseto arriverà il Buldog Lucrezia formazione marchigiana.