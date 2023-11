Serie A2. L’Atlante di Izzo chiede strada al Buldog Lucrezia

Dopo la sosta forzata causa l’alluvione che ha colpito gravemente la Toscana, riprende il campionato di A2 di calcio a 5 e l’Atlante Grosseto oggi alle 15.30 al Palabombonera riceve la visita dei marchigiani del Buldog Lucrezia, formazione marchigiana di Cartoceto, nella provincia di Pesaro Urbino. "Il nostro campionato inizia oggi – spiega mister Alessandro Izzo –. Il nuovo acquisto Ricardo si è già allenato con noi più volte e ha fatto subito vedere le sue grandi qualità e conoscenza di questo sport. La squadra sta bene, abbiamo potuto fare allenamenti ad alta intensità e finalmente al completo". Non ci sarà Falaschi. Gli avversari dell’Atlante nell’ultimo turno hanno battuto il Prato, hanno recuperato due giocatori ma per oggi ne perdono uno. Atlante che è ancora a quota 0 punti e che dovrà scuotersi per lasciare l’ultima piazza. Questi convocati dall’allenatore Alessandro Izzo: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, El Johari, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella, Liburdi. Per l’under 19 invece, domani terza trasferta su quattro gare giocate, a Prato.