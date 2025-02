Serie a2. L’Atlante è un rullo compressore: poker di vittorie. I biancorossi si impongono sul Lucrezia e sognano

Vittoria playoff decisiva per la formazione di Torre e Olanda contro una diretta concorrente per gli spareggi promozione di A2 di calcio a 5. Quarta vittoria consecutiva per l’Atlante Grosseto che ha iniziato il 2025 in maniera super. Al "Palabombonera" è arrivata una fondamentale vittoria in ottica playoff di serie A2 contro la Bulldog Lucrezia terza in classifica che precedeva i biancorossi di un punto (22 a 21). Atlante che sale così a quota 24 punti in classifica agganciando la terza posizione a pari merito del Montebianco Prato.

Al termine di un match ben giocato e dominato dai maremmani i padroni di casa si sono imposti con un netto 6-3 con un primo tempo dominato che si era concluso sul 3 a 0 grazie alle reti di Vasile, Telesca e Mesa. Nella ripresa un doppio Chiappori rimettere in gara i suoi, ma Pollino e Tesca fanno allungare nuovamente l’Atlante sul 5-2. Nel finale Zanella ed infine Mesa fissano il risultato sul definitivo 6-3.

È stata una prestazione a tutto tondo per la formazione grossetana che da inizio anno ha trovato un’ottima condizione fisica, ha maturanto la possibilità di giocarsi i playoff ed ogni domenica scende in campo con l’intento di portarsi a casa i tre punti. La mentalità dei ragazzi di Olanda e Torre è diventata vincente e gli avversari adesso dovranno guardarsi dai biancorossi se vorranno giocarsi i playoff, visto come l’Atlante venderà cara la pelle per accedere agli spareggi.