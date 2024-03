Serie A2. L’Atlante impatta con il Prato nella sfida per la salvezza

Un pari per 1-1 che va stretto all’Atlante Grosseto nell’ultimo turno di A2 di calcio a 5. Il team di Jukic, nella sfida salvezza di Prato, ha ottenuto un punto che sta stretto ai biancorossi, i quali erano a caccia di punti salvezza. Dopo neanche un minuto i lanieri, davanti al loro pubblico, passano in vantaggio con tiro di Sosa Chamorro deviato sfortunatamente da Mateo, mentre i grossetani collezionano col passare dei minuti 5-6 chance con Zanella, Falaschi e ancora Mateo, che colpisce anche un legno. Nella ripresa altre belle palle gol per i maremmani, che si scontrano con la difesa azzurra, non meno agguerrita. Qualche parata di peso anche da parte di Brunelli. Con i padroni di casa in inferiorità numerica per un’espulsione, Zanella trova il tocco del provvidenziale pareggio all’ultimo minuto, battendo un Lo Conte che è stato praticamente il migliore dei suoi. Atlante e Prato sono sempre appaiati in classifica ma si ritrovano penultimi in virtù del ko del Buldog Lucrezia, adesso ultimo. PRATO: Lo Conte, Fazzini, Panchetti, Dei, Cellini, Moreno, Raimondi, Pina, Giannattasio, Tempesti, Marangon, Sosa Chamorro. All. Piccinini Bearzi. ATLANTE: Brunelli, Baluardi, Pannaccione, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Lessi, Imperato. All. Jukic. Reti: 1’ autorete Mateo, 19’ st Zanella.