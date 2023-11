Serie A2. L’Atlante impegnata a Roma chiede strada all’History 3Z

L’Atlante Grosseto, dopo la prima vittoria in campionato, oggi è a Roma per cercare di ottenere altri punti. Oggi alle 18 infatti i grossetani giocheranno nella Capitale sul campo dell’History 3Z. "Noi a Roma dobbiamo fare assolutamente punti – spiega mister Izzo – e quindi servirà una prestazione di livello sotto tutti i punti di vista, giocheremo in un bellissimo impianto contro una buona formazione, ma io sono certo di allenare una squadra forte e sono fiducioso, afferma il mister biancorosso. L’arrivo di Zanella ci ha sicuramente dato più consapevolezza nei nostri mezzi". Questi i convocati per la partita: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, El Johari, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella, Liburdi. Per l’under 19 invece, domani i grossetani alle 11 ricevono al Palabombonera la visita dell’altra formazione laniera e cioè Lenzi Automobili Prato che segue di un punto in classifica la formazione grossetana.