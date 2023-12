Serie A2. L’Atlante non sfonda. Battuta d’arresto in trasferta

Sconfitta esterna per 7-4 per l’Atlante Grosseto contro la Kappabi Potenza Picena. Locali aggressivi e concreti con le reti di Sgolastra e Belleggia fra il 3’ e il 6’, con pareggio temporaneo di El Johari. I grossetani si prodigano in buone giocate ma con errori in difesa fatali: al quarto d’ora rete di Silveira cui risponde subito Zanella; ma allo scadere arriva il 4-2 di Di Iorio con il pallone che sembra non varcare la linea di porta a detta degli ospiti, ma per l’arbitro è tutto regolare come anche il fallo vistoso su capitan Gianneschi, non sanzionato. A inizio ripresa altri due gol del Picena con Silveira e Gomez, poi un tiro libero non concretizzato da Liburdi. L’Atlante colpisce due legni prima di accorciare le distanze con Lessi e poi Liburdi, ma sul 6-4, quando si poteva sperare almeno in un pareggio, arriva allo scadere la settima rete del team di Moro, ancora con Gomez. KAPPABI POTENZA PICENA: Luciani, Di Iorio, Nunzi, Giacomelli, Pereira, Silveira, Carnevali, Rossi, Gomez, Belleggia, Tinteanu, Sgolastra. All. Moro. ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Brunelli, Lessi, El Johari, Cipollini, Imperato. All Izzo. Reti: 3’ Sgolastra, 5’ El Johari, 6’ Belleggia, 15’ e 2’ st Silveira, 16’ Zanella, 20’ Di Iorio, 3’ e 20’ st Gomez, 14’ st Lessi, 17’ st Liburdi.