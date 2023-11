Serie A2. L’Atlante supera il Prato e risale

Seconda vittoria in campionato per l’Atlante che risale la classifica. Il team di mister Izzo batte il Prato e lo supera nella classifica di A2 di calcio a 5. Avvincente e combattuta la gara che si è conclusa 4-3 davanti al pubblico amico della Bombonera salendo al quart’ultimo posto in classifica dopo aver superato Russi, Prato e Buldog Lucrezia. Vantaggio lampo dei padroni di casa col brasiliano Zanella a segno subito al 1’, mentre gli ospiti rimediano sette minuti dopo con Marangon. All’11 biancorossi di nuovo avanti con Mateo ma l’autorete di El Johari, poco prima del riposo, riporta la situazione in parità. Nella ripresa i lanieri si portano avanti sul 2-3 con Scarpetta ma a seguire arrivano le marcature di El Johari prima e Liburdi dopo.

ATLANTE: Brunelli, Cipollini, El Johari, Poggiaroni, Zanella, Gianneschi, Lessi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Imperato. All. Izzo.

PRATO: Sottosanti, Fazzini, Batata, Del Greco, Cellini, Scarpetta, Raimondi, Beluco, Giannatasio, Tempesti, Marangon, Martini. All. Bearzi.

Reti: 1’ Zanella, 8’ Marangon, 11’ Mateo, 20’ autorete El Johari, 7’ st El Johari, 3’ st Scarpetta, 11’ Liburdi.