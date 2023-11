Serie A2. Primo squillo per l’Atlante. Zanella subito al top

L’Atlante spezza il suo digiuno di punti con la bella goleada al Bulldog Lucrezia, per un entusiasmante 8-3. Partita bella, con i locali inizialmente tesi ma bravi a sbloccare il risultato con il neo acquisto Zanella, che poi firmerà una tripletta da applausi. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, El Johari, Lessi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Liburdi, Mateo, Chisci, Imperato, Tamberi. All. Izzo. BULDOG LUCREZIA: Corvatta, Severi, Warid, Copparoni, Sabatinelli, Campo, Cirillo, Diotalevi, Boiani, Taurisano, Pezzolesi, Marinelli. All. Renzoni.

Reti: 4’, 14’ e 19’ Zanella, 8’ Gianneschi, 9’, 2’ st e 17’ st Mateo, 12’ Sabatinelli, 1’ st Taurisano, 4’ st El Johari, 15’ st Corvatta.