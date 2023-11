Serie A2. Sconfitta di misura per l’Atlante contro la Roma 3Z History

Sconfitta di misura per l’Atlante Grosseto che perde ancora nel campionato di A2 di calcio a 5. I grossetano, impegnati a Roma contro la 3Z History, hanno perso 7-6 in terra laziale in un match dal finale amaro. Gara spettacolare e senza un attimo di tregua, con i padroni di casa che si sono giovati delle doppiette di Paolini – che ha aperto le danze al 4’ – e di Rossi ma soprattutto della tripletta di Giubilei, che sul 6 pari ha messo il sigillo finale al match. Gran cuore dei grossetani, che hanno tenuto testa ai rivali chiudendo il primo tempo sul 3-3 e andando in vantaggio nella prima parte della ripresa.

ROMA 3Z HISTORY: Giubilei, Ciciotti, Paolini, Hanout, Biasini, Spreafico, Costantini, Rossi, Valenzi, Corsetti, Zaccardi, Zanchini, Fruci. All. Consalvo. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Lessi, El Johari, Cipollini, Imperato. All. Izzo.

Reti: 4’ e 13’ Paolini, 6’, 13’ st e 17’ st Giubilei, 11’ Liburdi, 15’ Mateo, 20’ Baluardi, 5’ st e 12’ st El Johari, 14’ st e 16’ st Rossi, 15’ st Gianneschi.