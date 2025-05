Serie B: Attesa per i verdetti finali e il valzer delle panchine

Per avere il quadro completo delle 20 squadre partecipanti al nuovo campionato di serie B bisognerà aspettare ancora un mese. Nei prossimi giorni, con la disputa della doppia finale playoff (29 maggio e 1 giugno), si saprà chi tra Spezia e Cremonese promuoverà in serie A insieme a Sassuolo e Pisa. Per i verdetti in coda, invece, ci sarà da attendere il 15 e il 24 giugno. Sono queste le date fissate per il playout che avverranno dopo il secondo grado di giudizio sul ’caso Brescia’. In pratica a retrocedere saranno due squadre tra Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria. Dalla massima serie sono scese in cadetteria tre ’potenze’ come Monza, Venezia ed Empoli che accresceranno molto il livello della competizione. Tra le cosiddette matricole ci sono poi piazze come Avellino e Padova che hanno già conosciuto la serie A. L’Entella sarà, invece, la classica mina vagante. Dai playoff di serie C il Pescara di Silvio Baldini ha già un piede e mezzo in finale (2 e 7 giugno) dove troverà una tra Ternana e Vicenza (sempre lui).

Con tanti verdetti ancora da scrivere il mercato stenta a ingranare anche se il valzer delle panchine è già partito e almeno la metà delle squadre potrebbero cambiare allenatore. La Carrarese punta a tenersi stretto Antonio Calabro, che ha ancora un anno di contratto. La doppia impresa in azzurro del tecnico salentino non è passata sotto silenzio e il rischio latente è che qualche club importante possa voler puntare su un tecnico emergente, preparato e affamato come lui facendone vacillare l’indubbia volontà di continuare il suo lavoro all’ombra delle Apuane.

Un altro giovane che si è guadagnato la ribalta è Davide Possanzini, accostato a molte squadre dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata col Mantova, ma la società virgiliana ha dalla sua parte una clausola rescissoria da un milione di euro da far valere in caso di ’attacco’ esterno. A conferma di quanto bene abbiano fatto le neopromosse un altro tecnico che potrebbe avere un grande mercato è Guido Pagliuca che con la sua Juve Stabia è stato sicuramente la rivelazione di questo campionato.

Gianluca Bondielli