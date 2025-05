Serie B: Brescia retrocesso, Frosinone salvo e playout tra Salernitana e Sampdoria

La sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale ha riscritto come da previsioni la classifica del campionato di Serie B. Il Brescia, coi 4 punti di penalizzazione comminatigli, è retrocesso in Serie C consegnando di conseguenza la salvezza diretta al Frosinone mentre il playout, fissato per il 15 e 20 giugno, verrà giocato da Salernitana e Sampdoria. Questo sempre che il giudizio venga confermato anche in secondo grado.

Per quanto riguarda i verdetti mancanti lo Spezia pareggiando a Cremona la finale d’andata dei playoff ha rafforzato la propria candidatura al ritorno in Serie A. Adesso alla squadra di mister D’Angelo basterà pareggiare al Picco domenica 1° giugno per completare l’opera. Per l’ultima promozione in serie B, infine, rimane in gioco Silvio Baldini col suo Pescara che se la vedrà con la Ternana nella doppia finale playoff del 2 e 7 giugno.

La Carrarese potrebbe ritrovarsi contro il tecnico apuano nella prossima stagione. Un altro allenatore destinato ad essere incontrato ancora come avversario dai marmiferi è Pippo Inzaghi che nonostante la promozione col Pisa e pronto a firmare col Palermo. Il mercato delle panchine al momento è quello più gettonato nella cadetteria dove molte squadre cercano un nuovo condottiero. E’ il caso dell’Empoli dove si fanno i nomi degli emergenti Pagliuca e Possanzini accanto all’esperto Corini. Un’altra retrocessa, il Venezia, punta a confermare Di Francesco avendo come alternativa Pecchia. In casa Carrarese le fiches rimangono naturalmente tutte puntate su Antonio Calabro. Il leader incontrastato di questa squadra è ritenuto l’uomo ideale per portare avanti il progetto azzurro che proprio con la sua guida ha avuto la definitiva accelerazione e consacrazione. Il nome del tecnico salentino continua, però, quasi di default ad essere accostato a panchine vacanti. Negli ultimi giorni è stato inserito nella rosa dei papabili mister dell’Empoli e sembra che anche il Catanzaro abbia fatto un pensierino ad un suo ritorno.

Se il mercato degli allenatori è da tempo in fermento resta prematuro quello dei giocatori. In particolare tanti giocatori della Carrarese stanno approfittando di questo periodo per godersi le meritate vacanze, anche con viaggi all’estero, visto che a metà luglio è prevista la ripresa dell’attività. C’è anche chi continua a lavorar sodo per farsi trovare pronto come Ernesto Torregrossa che in questi giorni ha postato un video in cui lo si vede allenarsi in palestra col suo personal trainer. L’attaccante italo-venezuelano si è rivelato un rinforzo perfetto a gennaio per la squadra apuana mettendo a segno 3 gol e 1 assist. Il valore del giocatore è innegabile ma la società dovrà fare i conti anche la concorrenza e i costi di un eventuale ingaggio in vista di un ipotetico “Torregrossa bis“.