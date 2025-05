Serie B: Carrarese osserva la penalizzazione del Brescia e le ripercussioni sui playout

Nella serie cadetta è finita, o quasi, la lotta sul campo ma è iniziata quella a suon di “carte bollate“. La Carrarese si è guadagnata meritatamente il diritto di essere ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B ma adesso osserva come parte interessata il marasma che sta coinvolgendo quelle che sino a poche settimane fa erano le sue rivali per la salvezza. Il 29 maggio il Tribunale Federale Nazionale si riunirà per il giudizio di primo grado sull’irregolarità nei pagamenti commessa dal Brescia con la procura che chiederà 4 punti di penalità (2 per Irpef e 2 per Inps) da scontare nella stagione appena conclusa che porterebbero alla retrocessione diretta delle società lombarda. Altri 4 punti verrebbero poi inflitti alle rondinelle nella prossima stagione per le violazioni successive. Proprio in previsione di questa sanzione è stato rinviato il playout tra Frosinone e Salernitana con quest’ultima società che ha presentato ricorso contro la sospensione del match ma il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato l’istanza. Nel frattempo la Sampdoria è pronta a sua volta a presentare ricorso adducendo come motivazione un’alterazione del campionato per la mancata penalizzazione del Brescia a febbraio. Su questa tesi potrebbero allinearsi anche le già retrocesse Cittadella e Cosenza. Sempre la Salernitana e la Sampdoria, che a questo punto sono le squadre che dovrebbero giocare il playout, faranno sicuramente pressioni per un allargamento della Serie B a 22 squadre ma al momento sia la Lega Serie B che la Figc escludono categoricamente questa ipotesi.

Ipotesi che naturalmente non sarebbe ben accetta neppure dalla Carrarese e dalle altre società che dovrebbero spartirsi i diritti televisivi in 22 invece che in 20. L’organico della Serie B al momento vede le new entry di Padova (vincitore del girone A di Serie C), Entella (vincitore del girone B) e dell’Avellino di Beppe Panico (vincitore del girone C). L’altra squadra promossa uscirà fuori dalle semifinali playoff: il Pescara di Silvio Baldini contro l’Audace Cerignola ed il Vicenza contro la Ternana. Dalla Serie A è già sceso il Monza ma solo domenica si sapranno i nomi delle altre due retrocesse.