Serie B femminile. Academy a Pavia per la svolta. In palio ci sono punti pesanti

Dopo la sosta la San Marino Academy oggi va a caccia della svolta. Svolta che il gruppo allenato da mister Bragantini cercherà di innescare nello scontro diretto di in casa del Pavia (calcio d’inizio alle 14.30 lo stadio ‘Fortunati’), attuale penultima forza della serie B, con un solo punto di ritardo nei confronti della San Marino Academy. Un match, neanche a dirlo, determinante per le titane, reduci da tre sconfitte consecutive e con una posizione in classifica che non permette di dormire affatto sonni tranquilli.

Serie B femminile (20ª giornata): Bologna-Genoa, Brescia-Freedom, Lumezzane-Chievo, Orobica Bergamo-Arezzo, Pavia-San Marino Academy, Res Roma-Ternana, Cesena-Parma, Hellas Verona-Vis Mediterranea.

Classifica: Parma, Ternana 50; Genoa 43; Bologna 40; Lumezzane 34; Chievo 31; Cesena, Brescia 28; Freedom Cuneo 27; Arezzo 25; Res Roma 22; Orobica 17; Hellas Verona 16; San Marino Academy 14; Pavia 13; Vis Mediterranea 2.