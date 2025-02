Serie B femminile. Academy, fine settimana di relax

Domenica di riposo per la San Marino Academy. Il campionato di serie B si ferma per un turno e le titane hanno così più di qualche giorno di tempo per smatire la pesante sconfitta dello scorso turno nel derby con il Cesena. Giorni utili per preparare al meglio quella che già, domenica prossima, sarà una sfida fondamentale per le biancazzurre. Infatti, le ragazze di mister Bragantini alla ripresa se la vedranno con il Pavia penultimo della classe e che insegue le titane staccato di un solo punticino. Una sfida salvezza di quelle giganti in un momento cruciale della stagione per la San Marino Academy.

Classifica: Parma, Ternana 50; Genoa 43; Bologna 40; Lumezzane 34; Chievo 31; Cesena, Brescia 28; Freedom Cuneo 27; Arezzo 25; Res Roma 22; Orobica 17; Hellas Verona 16; San Marino Academy 14; Pavia 13; Vis Mediterranea 2.