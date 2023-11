Serie b femminile. Academy in casa per rialzarsi in piedi La San Marino Academy affronta la Res Roma in casa, con un punto a dividere le due squadre. La formazione di Valentina Puglisi cerca un riscatto dopo la sconfitta in casa del Genoa. Una sfida importante per ricominciare a fare punti e dimostrare che la prestazione di Genova è stata un caso.