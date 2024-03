Serie b femminile. Academy, ora il bis in casa del Parma

Nella testa, inevitabilmente, circola ancora qualche immagine dell’immediato post-derby con il Cesena. La domenica che ha regalato una iniezione di pura adrenalina alla San Marino Academy può segnare la svolta, così come no. Lo si scoprirà nel prosieguo del cammino. Di sicuro sono arrivati tre punti preziosi per la corsa salvezza e per l’autostima. Ma l’impresa reclama continuità. E oggi in casa del Parma (inizio alle 14.30 a Noceto) questa possibilità c’è. Con un’altra big.

Serie B femminile (20ª giornata): Freedom-Pavia, Cesena-Tavagnacco, Genoa-Bologna, Chievo-Brescia, Lazio-Res Roma, Parma-San Marino Academy, Ravenna-Hellas Verona, Ternana-Arezzo.

Classifica: Ternana, Lazio 50; Cesena 46; Parma 43; Hellas verona 32; Genoa 31; Chievo, Brescia 30; Bologna 23; Arezzo 21; Res Roma 18; Pavia 16; San Marino Academy 15; Freedom 14; Tavagnacco 12; Ravenna 3.