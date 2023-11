Serie b femminile. L’Academy aspetta il fanalino Ravenna

Missione derby nella settimana del ritorno ad Acquaviva. La San Marino Academy oggi (calcio d’inizio alle 14.30) attende il Ravenna per una sfida nella quale intendono ricercare un prolungamento di quella serie positiva avviata con il Parma e proseguita in casa dell’Arezzo. Dopo due pareggi serve però un’ulteriore accelerata per ritrovare una vittoria che manca da quattro giornate e che in casa manca del tutto. Il Ravenna finora ha incontrato delle difficoltà, ma guai a sottovalutare un avversario certamente affamato di riscatto.

Serie B femminile (7ª giornata): Hellas Verona-Arezzo, Parma-Ternana, Brescia-Genoa, Freedom-Lazio, Pavia-Chievo, Res Roma-Cesena, San Marino Academy-Ravenna, Tavagnacco-Bologna. Classifica: Ternana, Lazio 18; Cesena 15; Parma 13; Hellas Verona, Genoa 12; Bresca 10; Pavia 9; Chievo 8; Freedom 6; Bologna, San Marino Academy 5; Arezzo, Res Roma 4; Tavagnacco, Ravenna 0.