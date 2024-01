Serie b femminile. L’Academy bussa alla porta dell’Hellas

In arrivo la prima trasferta del 2024 per le ragazze della San Marino Academy. Sarà l’Hellas Verona a fare gli onori di casa oggi (inizio alle 14.30). Contro la Lazio non è arrivato un risultato amico. Si riparte tuttavia da quanto di buono emerso domenica scorsa. "Affronteremo una squadra insidiosa, molto attrezzata e ricca di qualità – dice Francesca Montanari – Dovremo stare molto attente, ma andremo lì con la voglia di fare il meglio e di strappare punti".

Serie B femminile (13ª giornata): Parma-Academy Pavia, Arezzo-Tavagnacco, Brescia-Bologna, Freedom-Cesena, Hellas Verona-San Marino Academy, Ravenna-Genoa, Res Roma-Chievo, Ternana-Lazio.

Classifica: Ternana, Lazio 33; Parma 31; Cesena 28; Hellas Verona, Genoa 21; Chievo 17; Brescia 15; Arezzo, Bologna, Res Roma 14; Pavia 12; San Marino Academy, Freedom 9; Tavagnacco 4; Res Roma 1.