Serie B femminile. L’Academy del dopo Ricci tenta l’impresa con il Genoa

Il Genoa oggi attende la San Marino Academy per il confronto della giornata numero 8 di serie B. Entrambe le formazioni sono in serie aperta, ma mentre le rossoblù vengono da quattro vittorie consecutive, la San Marino Academy ha alle spalle tre pareggi ed è alla ricerca di un successo che manca dalla seconda giornata. Mettersi subito alle spalle il rammarico per non essere riuscite a conquistare la piena posta contro il Ravenna Women era la prima consegna di questa settimana travagliata che ha portato il divorzio da mister Ricci. Ora, però, i pensieri devono virare sul proporre una prestazione di grande livello su un campo tra i più complicati dell’intero torneo.

Serie B femminile (8ª giornata): Chievo-Tavagnacco, Arezzo-Parma, Bologna-Pavia, Brescia-Freedom, Genoa-San Marino Academy, Lazio-Cesena, Ravenna-Res Roma, Ternana-Hellas Verona.

Classifica: Lazio 21; Ternana, Cesena 18; Parma 16; Hellas Verona, Genoa 15; Chievo 11; Brescia 10; Pavia 9; San Marino Academy, Freedom 6; Bologna 5; Arezzo, Res Roma 4; Tavagnacco 3; Ravenna 1.