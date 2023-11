Serie b femminile. L’Academy divorzia da mister Ricci La San Marino Academy è in un periodo di cambiamenti: dopo il pareggio casalingo contro il fanalino di coda Ravenna, il tecnico Massimo Ricci ha rescisso il contratto. La squadra è affidata a Gianni Marzocchi in attesa della nomina di un nuovo allenatore. Nella settima giornata della Serie B femminile, risultati diversi per le altre squadre.