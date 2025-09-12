Serie B femminile. L’Academy parte con un ko. Non basta un tris a Brescia

Una pioggia di gol apre la stagione della San Marino Academy. Ma il Brescia al ’Rigamonti’ ne segna uno in più e le titane al debutto in campionato restano a secco (4-3). Giacomo Piva sceglie la difesa a tre per la gara che fa segnare, oltre al debutto di tante interpreti, anche il proprio: Cuciniello, Magni e Congia formano la terza linea, davanti a loro quattro centrocampiste, due trequartiste (Tamborini e Giuliani) e un riferimento offensivo: Teresa Fracas, tra le numerose ex di giornata. Il Brescia non ci mette molto a dare un segnale alle avversarie. Dopo appena sei minuti Magri porta in vantaggio le lombarde. Magri che si ripete un quarto d’ora più tardi. Su corner, la centrocampista bresciana attacca forte il primo palo e, di prima intenzione, gira la sfera alle spalle di Limardi. Le biancazzurre riescono ad accorciare le distanze prima dell’intervallo. Il cross di Casadei viene schiaffeggiato sulla traversa da Tasselli. Fracas è pronta ad avventarsi sul rimbalzo e a incornare in rete il pallone del suo primo gol in biancazzurro. Il 2-1 non sarebbe un cattivo risultato con il quale guadagnare l’intervallo e sul quale impostare il piano della ripresa. Invece, al 1’ di recupero, Shikai imbuca d’esterno piede per Cacciamali, che si incunea fra le maglie della difesa e tuona sotto la traversa: 3-1. E proprio sull’esultanza delle lombarde l’arbitro fischia la fine della frazione, dilatando la sensazione di beffa. Nella ripresa poi l’autorete di Micciarelli rimette in corsa l’Academy, ma nel finale Willis mette praticamente la parola fine sulla partita, prima delle rete delle titane al novantesimo firmata da Tamborini.

San Marino Academy: Limardi; Cuciniello, Magni, Congia (90+1’ Daple); Miotto (63’ Gattuso), Bertolotti, Tudisco (91’ Terenzi), Casadei; Tamborini, Giuliani (74’ Sechi); Fracas (74’ Iardino). A disposizione: Forcellini, Giannotti, Lombardi, Zilli. Allenatore: Giacomo Piva.

Serie B femminile (1ª giornata): Bologna-Como 2-2, Vicenza-Arezzo 1-2, Brescia-San Marino Acaemy 4-3, Cesena-Freedom Cuneo 3-1, Hellas Verona-Trastevere 2-0, Lumezzane-Frosinone 1-1, Venezia-Res Roma 0-2.

Classifica: Arezzo, Brescia, Cesena, Hellas Verona, Res Roma 3; Bologna, Como, Lumezzane, Frosinone 1; Vicenza, San Marino Academy, Freedom Cuneo, Trastevere, Venezia 0.