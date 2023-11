Serie B femminile. L’Academy si prende un punto

La San Marino Academy riprende da dove aveva lasciato: pareggio prima della sosta, pareggio dopo la sosta, anche se questo matura in circostanze diverse rispetto a quello ottenuto in rimonta con il Parma. In casa dell’Arezzo (1-1 il finale) mister Ricci conferma il 4-5-1. Prima titolarità dell’anno per Federica Buonamassa, posizionata al fianco di Brambilla. L’altra mezzala è Giuliani, con Bertolotti spostata sulla corsia di destra. Dietro manca Manzetti (solo panchina per lei, non essendo al top della condizione) e allora al centro della difesa c’è Carlini.

Sulle fasce, Montalti a destra e Ladu a sinistra. Le biancazzurre passano in vantaggio dopo 23 minuti grazie al gol realizzato da Barbieri, nella ripresa il pari delle toscane firmato da Zito che fissa il risultato sull’1-1.

San Marino Academy: Siejka; Montalti, Gardel (77’ Manzetti), Carlini, Ladu; Bertolotti, Giuliani, Brambilla, Buonamassa (69’ Tamburini), Menin (59’ Pirini); Barbieri. A disposizione: Limardi, Modesti, Bonnín, Mariotti, Puglisi, Prinzivalli. All.: Ricci.

Serie B femminile (6ª giornata): Chievo-Bologna 2-2, Parma-Hellas verona 7-1, Arezzo-San Marino Academy 1-1, Cesena-Pavia 2-1, Genoa-Tavagnacco 2-0, Lazio-Brescia 3-0, Ravenna-Freedom 0-2, Ternana-Res Roma 6-0.

Classifica: Ternana, Lazio 18; Cesena 15; Parma 13; Hellas Verona, Genoa 12; Bresca 10; Pavia 9; Chievo 8; Freedom 6; Bologna, San Marino Academy 5; Arezzo, Res Roma 4; Tavagnacco, Ravenna 0.