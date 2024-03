Serie B femminile, l’Arezzo resta lontano dalla zona calda. Un pari per Mister Mike. Niente gol con il Genoa

Pareggio a reti bianche per l’Arezzo calcio femminile contro il Genoa al centro sportivo di Castiglion Fibocchi. Un punto che permette di muovere la classifica dopo le sconfitte contro Chievo e Lazio. Buone notizie anche dal reparto difensivo, che torna a mantenere inviolata la propria porta, mentre continua a far fatica l’attacco (restano appena due i gol fatti negli ultimi sei turni). La cronaca registra alcuni timidi tentativi da una parte e dall’altra nei primi venti minuti, poi prima Razzolini poi la rosoblù Acuti costruiscono due buone palle gol che però sfumano. Dopo l’intervallo ripartono meglio le amaranto, che ci provano con le proprie attaccanti (Nocchi, Razzolini e Diaz) senza però trovare la via del gol. Alla distanza i ritmi calano e le liguri ci provano con Massa a dieci dal termine ma Nardi fa buona guardia. È l’ultima palla gol di una partita equilibrata. Il Genoa mantiene dieci punti di vantaggio sull’Acf Arezzo, che a sua volta conserva un rassicurante distacco di sette punti dalla zona retrocessione in attesa della difficile trasferta di Terni contro le rossoverdi prime in classifica in calendario domenica prossima.