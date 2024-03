Serie b femminile. Per l’Academy ora il derby con Cesena

Domenica di derby per la San Marino Academy. Questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) le titane ritroveranno lo stadio di Acquaviva per il match contro il Cesena da affrontare con la massima attenzione e determinazione, ripartendo dalle cose positive che, a dispetto del risultato, sono emerse dall’ultima trasferta veronese, nonostante la sconfitta. Missione non semplice per le biancazzurre contro un Cesena che sta davvero viaggiando a mille all’ora.

Serie B femminile (19ª giornata): Arezzo-Genoa, Bologna-Lazio, Brescia-Ravenna, Hellas Verona-Freedom, Pavia-Tavagnacco, Res Roma-Parma, San Marino Academy-Cesena, Ternana-Chievo.

Classifica: Ternana, Lazio 47; Cesena 46; Parma 40; Hellas Verona 31; Genoa, Chievo 30; Brescia 27; Bologna 23; Arezzo 20; Res Roma 18; Pavia 16; Freedom 13; San Marino Academy 12; Tavagnacco 9; Ravenna 3.