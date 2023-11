SERIE B FEMMINILE. Per Razzolini e compagne c’è il Parma. Alle citte amaranto serve l’impresa

Dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo dell’Hellas Verona le ragazze di Mike Eracleous hanno ripreso la preparazione in vista della sfida di campionato contro il Parma, atteso ad Arezzo domenica alle 14.30. Sarà un’altra sfida difficile per il Cavallino visto che le gialloblù si trovano nelle prime posizioni della classifica, a meno cinque dalla vetta, mentre Razzolini e compagne navigano nei bassinfondi con quattro punti all’attivo dopo sette turni di campionato. Inutile dire che servirà un’impresa alle amaranto per tornare a muovere la classifica.