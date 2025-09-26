Serie B femminile. Poker del Parma e l’Academy è costretta a salutare la Coppa

Un poker subito dal Parma e la San Marino Academy saluta subito la Coppa Italia. Le titane affrontano un avversario di categoria superiore con grande applicazione e generosità, pagando dazio a due particolari fasi del match, quelle in cui le ducali costruiscono il proprio ampio successo: l’intervallo fra il 33’ e il 39’ del primo tempo ed il finale di gara, nel quale si fa concreto anche il rischio del 5-0. Per il resto, al netto del gap fisico e tecnico, sono buone le risposte sul piano atletico e tattico, detto di una fase offensiva giocoforza poco presente. Peraltro ci sono tante novità nell’undici di mister Piva: i debutti da titolari di Sechi, Mauri, Gattuso, Daple e Iardino e quello assoluto di Zilli, ex della sfida come Iardino. San Marino Academy: Limardi; Daple, Congia, Zilli (83’ Giannotti); Cuciniello, Gattuso (83’ Terenzi), Mauri (56’ Bertolotti), Miotto, Casadei; Iardino (71’ Fracas), Sechi (71’ Giuliani). A disposizione: Forcellini, Lombardi, Tudisco, Manzetti. Allenatore: Giacomo Piva.

"Ci interessava la prestazione – fa sapere la giocatrice biancazzurra Ilaria Gattuso – Anche il risultato, certo, ma soprattutto la prova. Abbiamo preso le cose buone fatte contro una squadra di serie A, ma soprattutto quelle sbagliate. Siamo ripartite da queste ultime. Ci avviciniamo alla trasferta di Lumezzane con la voglia di fare punti e di sbloccarci da tanti punti di vista, perché è giunto il momento che questo avvenga". Perché la ripresa del campionato è dietro l’angolo, domani, appunto, d’anticipo contro le lombarde. "Fin qui non possiamo lamentarci delle prestazioni nel loro complesso – prosegue la centrocampista calabrese – Ma dobbiamo concentrarci su tutti quegli errori che ci hanno fatto perdere le partite. Errori in difesa, errori in attacco, reparti non sufficientemente compatti, cali di concentrazione… tutto questo deve essere velocemente eliminato se vogliamo, oltre che fare punti, viaggiare a pieno regime e mostrare a tutti che squadra possiamo essere realmente". Gattuso fa parte del nutrito gruppo di innesti che ha caratterizzato l’estate biancazzurra. "Devo dire che mi trovo in un gruppo bellissimo, un gruppo che mi fa stare bene sia nello spogliatoio che in campo. Io cerco di dare il massimo ogni volta che sono chiamata in causa, con in testa l’obiettivo di vincere".