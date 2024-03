Serie B femminile. Prato Calcio a 5, ora si fa durissima

Niente da fare per il Prato Calcio a 5. Anche nello scontro diretto con la Vis Fondi arriva un’altra sconfitta per la squadra biancazzurra femminile, che resta dunque inchiodata all’ultimo posto della classifica del girone B della serie B. E’ il quarto ko consecutivo per le ragazze allenate da Nicola Giannattasio, battute per 3-1 in terra laziale, dove solo Innocenti è riuscita ad andare a rete.

Il tecnico in questa occasione ha schierato la seguente formazione: Paoletti, Giovannini, Pili, Durante, Castelli, Bini, Bazzini, Grancia, Torrini, Barrili, Innocenti, Borghesi. Questa è dunque la graduatoria a cinque giornate dal termine della regular season: C5 Roma 46 punti; Futsal Perugia 35; Pistoia 31; Littoriana 28; Eventi Futsal e Arzachena 22; Shardana e Vis Fondi 21; Real Gryphus 16; Virtus Ciampino, Prato Calcio a 5 e Cus Pisa 15.

Domenica il Prato Calcio a 5 tornerà a giocare sul terreno di casa e contro lo Shardana Futsal la vittoria sarà d’obbligo

M. M.