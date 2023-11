Serie b femminile. Ravenna Women, delicata sfida salvezza con Cuneo

Oggi è il giorno fondamentale per il Ravenna Women che al "Soprani" affronta il Freedom Cuneo: uno scontro diretto per la salvezza. Le piemontesi, ripescate in pieno agosto al posto della Torres – erano arrivate seconde nel girone A di serie C – arrivano a questa gara con 3 punti. Ravenna ha segnato appena 2 gol in campionato – contro gli 8 delle avversarie – e ne ha subiti 20. Per il Ravenna sarà anche l’occasione di riabbracciare la grande ex Giada Burbassi, bizantina purosangue, passata in estate alla compagine piemontese e già in gol 2 volte, una in meno dell’espertissima Romina Pinna, passata a Cuneo dal Napoli, col quale aveva ottenuto la promozione in serie A e segnato 13 reti. Programma 6ª giornata (ore 14,30): Arezzo-San Marino, Cesena-Pavia, Genoa-Tavagnacco, Lazio-Brescia, Parma-Verona (ore 14), Ravenna-Cuneo, Ternana-Res Roma. Ieri: Chievo-Bologna 2-2. Classifica: Lazio, Ternana 15; Verona, Cesena 12; Brescia, Parma 10; Pavia, Genoa 9; Chievo 8; Bologna 5; S. Marino, Res Roma; Arezzo, F. Cuneo 3; Ravenna, Tavagnacco 0.

u.b.