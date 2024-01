Serie B femminile. Ravenna Women riceve il Genoa. Giallorosse ancora senza vittorie

Seconda partita del 2024 per il Ravenna Women che gioca (ore 14,30) in casa, al "Soprani" di San Zaccaria, contro il Genoa, quinta forza del campionato, seppure con sette punti in meno della terza – il Cesena – e a pari punti col Verona. Di contro il Ravenna, ancora alla ricerca della sua prima vittoria in campionato, di punti ne ha appena 1, a -20 dalla rivale odierna. Il Genoa, tuttavia, è reduce da un momento non felicissimo con 3 sconfitte nelle ultime tre gare, arrivate però con tre delle prime squadre: Ternana (1-4), Cesena (1-3) e Parma (0-2). È pur vero che le rossoblù sono una squadra senza mezze misure: o vincono, o perdono. Infatti i 21 punti sono frutto di 7 vittorie e 5 sconfitte con 17 gol subiti e 17 gol fatti: in particolare da Bargi, autrice di ben 7 marcature in questo inizio di stagione.

Pericolose anche Bettalli (4) e Massa (3). Di contro, il Ravenna ha assolutamente bisogno di segnare visto che al momento, ha messo a segno appena 5 gol (2 di De Matteis) in 12 giornate di campionato. In verità anche Giannina Lattanzio ha segnato due reti ma entrambe con la maglia di Pavia prima di sbarcare alla corte di Elena Proserpio Marchetti. Il Ravenna non ha mai segnato più di un gol a gara. Per ovviare al problema, il Ravenna sta ancora cercando una punta o comunque un profilo offensivo, sul mercato delle calciatrici straniere, l’unico attualmente ancora aperto. Programma Serie B femminile, 13ª giornata (ore 14,30): Arezzo-Tavagnacco, Brescia-Bologna, Cuneo-Cesena, Parma-Pavia (ore 13,30), Ravenna-Genoa, Res Roma-Chievo, Ternana-Lazio, Verona-San Marino. Classifica: Lazio, Ternana 33; Parma 31; Cesena 28; Genoa 21; Verona 20; Chievo 16; Brescia 15; Pavia 12; Bologna, Res Roma, Arezzo 11; S. Marino 9; Cuneo 6; Tavagnacco 4; Ravenna 1.

u.b.