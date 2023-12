SERIE B FEMMINILE. Razzolini e compagne verso Brescia. La ripresa sul sintetico di Montefeltro

Il turno di riposo è ormai alle spalle e le amaranto si preparano adesso alla ripresa del campionato. Razzolini e compagne nel prossimo fine settimana saranno di scena a Brescia. Per la formazione del patron Anselmi si tratta di un’occasione per accorciare su una diretta concorrente, che staziona a metà classifica con sei lunghezze di vantaggio. Dopo la splendida vittoria per 6-1 sul Freedom nel turno precedente l’obiettivo è quello di provare ad allungare la serie di risultati utili. Nel frattempo l’Arezzo femminile ha ufficializzato l’ingresso nello staff della prima squadra di Inaki Gonzalo San Millan come collaboratore tecnico.