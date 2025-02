SERIE B GIRONE C. L’Italgronda cede al Bagnolo. E ora si ritrova al sesto posto

Niente tris per l’Italgronda Futsal Prato che invece incorre in una sconfitta nello scontro diretto per la zona playoff giocato sul campo degli emiliani del Bagnolo in Piano. I pratesi allenati da Calamai e Busato hanno perso 4-2 e sono scivolati al sesto posto, fuori dunque di nuovo dalla zona promozione, scavalcati dallo stesso Bagnolo. In questo turno però sono finiti kappaò anche Balca Poggese e Boca Livorno, pertanto il terzetto che occupa la terza posizione dista dai pratesi una sola lunghezza. Col Bagnolo, le reti dell’Italgronda hanno portato la firma di Piccirilli e Di Maso. Questa la formazione: Laino, Di Maso, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf (foto), De Stefano, Balestri, Truschi, Disca, D’Amico, Ciottoli. Questi gli altri risultati della diciassettesima giornata: Sangiovannese-Real Casalgrandese 4-3, Villafontana-Futsal Torrita 3-1, Mattagnanese-Versilia 2-6, Arpi Nova Campi Bisenzio-Balca Poggese 9-7, Boca Livorno-X Martiri Ferrara 3-5.

La classifica della serie B girone C: X Martiri Ferrara 41 punti; Polisportiva Villafontana 33; Bagnolo, Boca Livorno e Balca Poggese 27; Italgronda Futsal Prato 26; Mattagnanese, Arpi Nova Campi Bisenzio e Versilia 24; Real Casalgrandese 21; Futsal Torrita 18; Sangiovannese 6. L’Italgronda tornerà in campo sabato in casa contro Villafontana.

Massimiliano Martini