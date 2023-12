Serie b girone c. L’Italgronda nella tana della Sangiovannese

Ancora un derby per l’Italgronda, che oggi andrà a far visita alla Sangiovannese (ore 15). La squadra allenata da Zudetich è l’unica nel girone a non aver incassato sconfitte ma nelle precedenti due giornate non è riuscita ad andare al di là di un pareggio con Sant’Agata e Arpi Nova ed ha perso terreno nei confronti della testa della graduatoria, dove ora c’è Pontedera. Tre le lunghezze di ritardo per i pratesi che dunque puntano all’aggancio prima di andare alla sosta e disputare il confronto diretto con la stessa capolista, nel recupero della quarta giornata il 19 dicembre. La classifica: Futsal Pontedera 18 punti; Italgronda Futsal Prato e Boca Livorno 15; Mattagnanese 13; Sangiovannese e Bagnolo 12; Levante 10; Arpi Nova 9; Real Casalgrandese e Vigor Fucecchio 8; Balca Poggese 7; Sant’Agata 5.

M. M.