Serie b: i posticipi. Parma ko a Lecco. Il Cittadella espugna Palermo

Una domenica di B ricca di sorprese. Colpaccio del Lecco che ha superato 3-2 il Parma. Gol di Novakovich (23’), Buso (42’) e Lepore (57’). Parma in gol in avvio con rigore di Benedyczak (al 12’) poi con Charpentier (70’). Crociati in dieci per rosso ad Hernani al 31’. Vittoria anche per il Cittadella: ha sbancato con un 1-0 il "Barbera" di Palermo con un gol all’ultimo respiro (97’) di Pandolfi. Tonfo interno per un Brescia: 3-0 per la Cremonese con Ravanelli al 17’, Coda al 32’ (9 gol, capocannoniere), e Okereke all’89’. Pari per lo Spezia di Alvini: 2-2 interno con la Ternana. Casasola per i rossoverdi (32’), pari di Bertola al 36’. Diakite riporta avanti i suoi (67’), ma un autogol di Capuano al 91’ definisce il pari.