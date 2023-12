Serie b. Italgronda, il derby finisce con un pareggio

Ancora un pareggio, il secondo consecutivo, per l’Italgronda Futsal Prato, a cui non riesce il sorpasso al Futsal Pontedera (peraltro vincente 3-2 sul Bagnolo in Piano) in vetta alla classifica del girone C di serie B maschile. Al Pala Keynes la squadra allenata da Massimo Zudetich dopo una partita molto combattuta contro l’Arpi Nova Campi Bisenzio chiude infatti sul 3-3. Il più classico dei derby ha visto infatti un andamento incerto fino alle sue ultime battute, con l’Italgronda in vantaggio per 3-2 nella ripresa ma poi raggiunta dagli ospiti. Ad andare in gol per i pratesi sono stati El Gallaf con una doppietta e Montorzi. Zudetich ha schierato questa formazione: Di Maria, De Luca, Di Maso, Pires, Patetta, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Pacini, Votano e Montorzi. In classifica, dopo l’ottava giornata, comanda ancora il Futsal Pontedera che però allunga sull’Italgronda, raggiunta al secondo posto dal Boca Livorno (che però ha giocato una partita in più rispetto alle altre due formazioni).

M. M.