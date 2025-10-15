Serie B. L’ex Pagliuca viene esonerato dall’Empoli

E’ terminata l’avventura dell’ex allenatore del Siena e della Pianese, Guido Pagliuca, sulla panchina dell’Empoli, la prima a saltare, in Serie B. La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ieri è arrivata l’ufficialità. Quello che doveva essere un percorso vincente, visti gli splendidi risultati raggiunti dal tecnico con la Juve Stabia (promozione in B e semifinale play off in cadetteria), si è trasformato in un addio anticipato. I punti ottenuti, 9 in 7 partite, non eccezionale, ma neanche disastrosi, potrebbero aver inciso, ma evidentemente, a pesare, è stata anche una mancata empatia con la piazza. Il club azzurro, come suo successore, ha puntato il mirino sull’amiatino doc, Alessio Dionisi: un ritorno, il suo. Pagliuca ha guidato il Siena nella travagliata stagione 2022/2023, quella con Montanari presidente e culminata con la mancata iscrizione alla C. Pur tra mille difficoltà, tra rapporti tesi con i suoi giocatori e con la stampa, la squadra raggiunse i play off, ma i sei punti di penalizzazione arrivati per inadempienze economiche societarie la fecero scivolare all’undicesimo posto. Ha allenato la Pianese nel campionato 2020/2021, fino all’esonero: "Una scelta non dettata dai risultati sportivi, ma da una presa di posizione della società", spiegò, allora, il club.