Serie b maschile. La capolista Italgronda affronta il Sant’Agata

E’ un classico testa-coda quello in cui l’Italgronda Futsal Prato sarà impegnata oggi. La squadra allenata da Massimo Zudetich, che nonostante una partita da recuperare è in testa alla classifica del girone C della serie B maschile, affronterà la formazione che occupa l’ultimo posto, il Sant’Agata. Partita da vincere, dunque, anche se da disputare in trasferta (inizio alle 15) per conservare imbattibilità e un primo posto che può essere insidiato dal Futsal Pontedera, secondo ad una lunghezza. Questa è la classifica del girone C: Italgronda Futsal Prato 13 punti; Futsal Pontedera 12; Sangiovannese, Boca Livorno, Bagnolo e Mattagnanese 9; Real Casalgrandese, Arpi Nova Campi Bisenzio, Balca Poggese, Vigor Fucecchio, Levante 7; Sant’Agata 4.

M.M.