Serie B: Ultima Giornata Decisiva per la Retrocessione, Carrarese a Palermo

Ci aspetta un’ultima giornata thrilling questa sera nel campionato di serie B dalla quale usciranno i nomi delle altre due squadre condannate alla retrocessione diretta, oltre al Cosenza, e delle due che dovranno giocarsi lo spareggio. Tra queste non ci sarà la Carrarese, scesa a Palermo coi nervi distesi di chi il suo dovere l’ha già fatto ma vogliosa di chiudere in bellezza con la serietà e l’impegno che l’hanno sempre contraddistinta.

Anche se i tre punti in palio peseranno meno di altre volte il tecnico Antonio Calabro ha ugualmente il suo bel daffare per scegliere l’undici da mandare in campo. I fattori da tenere in considerazione, infatti, sono diversi. Naturalmente ci terrebbero tutti a giocare in uno stadio come il Renzo Barbera contro una compagine blasonata come il Palermo ma bisogna fare i conti col fatto che per alcuni calciatori questa sarebbe la terza gara in 10 giorni e che per altri, che hanno tirato la carretta tutto l’anno avendo poco spazio, potrebbe essere l’occasione per un’ultima vetrina. Ci sarà da capire, come preannunciato dallo stesso mister, anche chi darà le migliori garanzie non solo a livello fisico ma soprattutto mentale di poter interpretare al meglio questa gara. Insomma, chi l’allenatore salentino in questi pochi giorni avrà visto con più “fame“ avrà più chance di scendere in campo.

In porta se Bleve sta bene potrebbero essere rispettate le gerarchie col portierone leccese primo candidato tra i pali seguito nell’ordine da Fiorillo e Ravaglia. Per Illanes, Guarino, Cicconi e Finotto che sono partiti titolari nelle ultime due gare ravvicinate potrebbe esserci un almeno parziale turno di riposo. Sarebbe un delitto, invece, lasciar fuori capitan Imperiale nella sua Palermo. Oliana ed il rientrante Coppolaro potrebbero essere i suoi partner di difesa. Sugli esterni i favoriti sono Bouah e Belloni.

In mezzo al campo il tecnico di Melendugno ha alternato molto nelle ultime sfide e tra Schiavi, Zuelli, Giovane e Capezzi potrebbe pescare dal mazzo davvero chiunque.

Nel foltissimo reparto offensivo stupirebbe non vedere un Melegoni che è stato l’investimento importante di gennaio con due anni di contratto ma che, complici le pressioni impellenti della classifica e un inserimento che comprensibilmente non poteva essere immediato, ha finito per non trovare tantissimo spazio. Anche Torregrossa, altro acquisto questo sì subito decisivo, potrebbe ritrovare la titolarità dopo due brandelli di gara contro Modena e Mantova. Stavolta, in ogni caso, lo possiamo già dire: comunque vada sarà un successo!