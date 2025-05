Serie C 2025-26: Carpi in bilico tra girone A e B, attesa per playoff e playout

di Davide SettiCARPISono ancora 13 le caselle vuote fra le 60 squadre di Serie C che saranno al via della prossima stagione 2025-26, in attesa che si giochino le ultime sfide di playoff e playout. Ma si può già dire che il Carpi al momento è geograficamente in bilico fra girone ’A’ e girone ’B’. Sono infatti 17 le squadre certe di giocare nel girone ’A’, quello del nord: le 2 piemontesi Bra e Novara, le 4 venete Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Arzignano e Virtus Verona, il Trento e le 8 lombarde Ospitaletto, Lumezzane, Pergolettese, Lecco, Alcione, Renate, Albinoleffe e Feralpi Salò, a cui vanno aggiunte le due vincenti dei playout che mettono di fronte oggi nelle gare di ritorno Pro Patria-Pro Vercelli e Triestina-Caldiero.

Restano dunque 3 posti da assegnare, uno dei quali andrà (se saranno 3 come quest’anno) a una delle Under 23, mentre per gli altri due bisogna attendere l’esito dei playoff di Lega Pro, in cui fra le 8 arrivate ai quarti nazionali ci sono anche Vicenza e Giana. Se nessuna delle due dovesse salire in B sarebbero loro ad occuparli chiudendo il girone a 20. In questo caso nemmeno l’eventuale retrocessione del Milan U23 in D (con solo 2 gironi su 3 con la squadra Under 23, sempre che quello senza fosse proprio il girone ’A’) permetterebbe ai biancorossi di entrare nel girone ’A’, visto che la ventesima squadra sarebbe la Spal (che si gioca col Milan la salvezza), che sulla cartina è leggermente più a Nord rispetto al Carpi. I biancorossi dunque per sperare di essere dirottati nel girone ’A’ devono fare il tifo per una fra Vicenza e Giana nella corsa alla B e per la salvezza del Milan U23.

Primavera. Oggi alle 15 (ingresso libero) sul campo del Pontedera la squadra di mister Valmori si gioca la promozione in Primavera 3 nel ritorno della finale playoff. Dopo l’1-1 dell’andata solo un successo al ’Mannucci’ (non ci sono supplementari) vale il salto di categoria visto che i toscani sono arrivati davanti in campionato e anche con un pari festeggiano. Pesano fra i biancorossi le squalifiche di Mahrani e Rinaldi, in dubbio Mesoraca, aggregati dalla prima squadra Visani, Cecotti e Verza.