Serie C 2025-26: Lucchese, Brescia e Spal fuori, Pro Patria e Inter U23 dentro

Tutti in regola e nessuna sorpresa. Nell’intera giornata di venerdì la Co.Vi.So.C, organo di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, ha esaminato la correttezza delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie C presentate entro il 6 giugno dalle squadre aventi diritto e il quadro è rimasto quello che era già noto. Ossia che sono mancate le domande di Lucchese e Brescia ed è stata respinta quella della Spal, priva di fideiussione. Gli altri 56 club hanno avuto risposta positiva, come il Pontedera, che, come fatto da quasi tutte le altre società, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno ha comunicato ufficialmente l’avvenuta concessione della licenza. La conferma che non ci saranno altre esclusioni verrà data giovedì quando si terrà il consiglio federale, ma a questo punto è davvero difficile credere che non sarà così.

A questo punto, i tre posti vacanti quelli lasciati da Lucchese, Spal e Brescia, verranno occupati da Pro Patria, Caldiero Terme, e Inter U23, mentre l’ultimo posto disponibile verrà occupato dalla perdente il play out di Serie B tra Sampdoria e Salernitana. Quindi l’elenco delle 59 squadre che parteciperanno al campionato di Serie C 2025-26 è il seguente: Albinoleffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, Atalanta Under 23, Audace Cerignola, Benevento, Bra (neopromossa), Caldiero Terme (riammessa), Campobasso, Casertana, Casarano (neopromossa), Catania, Cavese, Carpi, Cittadella (retrocessa dalla B), Cosenza (retrocessa dalla B), Crotone, Dolomiti Bellunesi (neopromossa), Feralpisalò, Foggia, Forlì (neopromossa), Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Guidonia Montecelio (neopromossa), Juventus Next Gen, Inter U23 (ripescata), Latina, Lecco, Livorno (neopromossa), Lumezzane, Monopoli, Novara, Ospitaletto (neopromossa), Pergolettese, Perugia, Pianese, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria (riammessa), Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sambenedettese (neopromossa), Siracusa (neopromossa), Sorrento, Team Altamura, Ternana, Torres, Trapani, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro. Manca, come detto, la retrocessa tra Sampdoria e Salernitana, e questo sarebbe l’ultimo dubbio che condiziona il girone B, nel quale verrà inserito il Pontedera, e che dovrebbe essere composto da: 2 squadre Piemonte (Pro Vercelli e Bra), 3 Emilia Romagna (Carpi, Rimini, Forlì), 4 Toscana (Arezzo, Pianese, Pontedera e Livorno), 3 Umbria (Gubbio, Perugia e Ternana), 3 Marche (Ascoli, Samb e Vis Pesaro), 1 Abruzzo (Pineto), 1 Sardegna (Torres), 1 Lazio (Guidonia) e 1 squadra B (Juve, Inter o Atalanta), più 1 della Liguria (Sampdoria) se retrocede la Sampdoria o 1 del Molise (Campobasso) se retrocede la Salernitana.

Stefano Lemmi