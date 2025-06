Serie C 2025-26: Pontedera nel nuovo girone, attesa per i play out

Venerdì l’esclusione di Lucchese, Brescia e Spal, sabato la promozione in Serie B del Pescara a spese della Ternana nella finale play off. La Serie C 2025-26 si va sempre più delineando, e con essa, di conseguenza, anche quello che sarà il nuovo girone del Pontedera. Se le 3 squadre bocciate venerdì ma aventi diritto a partecipare al campionato saranno sostituite, come sembra, da Pro Patria, Caldiero Terme e Inter U23, l’unico verdetto rimasto arriverà dal campo e riguarda il play out tra Salernitana e Sampdoria in programma il 15 e il 20 giugno che sancirà la quarta e ultima squadra retrocessa dalla B. Considerando la formazione dei gironi fatta ancora con due tagli orizzontali dell’Italia e quindi in base alle latitudini alle quali si trovano le varie città, si possono di conseguenza ipotizzare due scenari. In caso di retrocessione della Sampdoria, le venti squadre del girone B dovrebbero essere Pro Vercelli, Sampdoria, Carpi, Bra, Rimini, Forlì, Vis Pesaro, Pontedera, Livorno, Arezzo, Gubbio, Perugia, Ternana, Sambenedettese, Pianese, Ascoli, Pineto, Guidonia, Torres e una a sorteggio, come sembra venga stabilito, tra le tre squadre B partecipanti, ossia Juventus Next Gen, Atalanta U23 e la ripescata Inter U23. Se invece a retrocedere dalla cadetteria sarà la Salernitana, allora alle squadre sopra indicate al posto della Sampdoria entrerebbe il Campobasso. Tutto ciò se dai controlli che la Co.Vi.So.C effettuerà fino a venerdì 13 giugno non emergeranno irregolarità nelle domande presentate (la Ternana ha tempo per farla fino a dopodomani, mercoledì 11 giugno), altrimenti si andrà a scegliere nella lista dei ripescaggi. I club la cui domanda dovesse risultare non conforme verranno avvisati direttamente dagli organi di controllo e avranno a disposizione 4 giorni per presentare ricorso, che quindi non potrà essere inoltrato entro martedì 17 giugno. Il giorno seguente i ricorsi verranno esaminati e quello successivo, giovedì 19 giugno, verrà ufficializzato l’esito. Se il ricorso verrà respinto i club hanno la possibilità di appellarsi al Collegio di Garanzia del Coni, se non lo faranno la domanda risulterà non idonea e saranno esclusi dalla prossima Serie C. Questa esclusione, come detto, favorirebbe i ripescaggi, che nell’ordine riguardano l’Inter U23 (già certa di prendere il posto della Spal, che ha presentato domanda incompleta) quindi il Ravenna, prima nella graduatoria delle squadre di Serie D che hanno vinto i play off di girone, e una retrocessa dalla C. Considerando già dentro Pro Patria e Caldiero (al posto di Lucchese e Brescia, che non si sono iscritte) e il non interesse del Sestri Levante a presentare domanda di ripescaggio, verrebbe così "promosso" il Legnago.

Stefano Lemmi