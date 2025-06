Serie C 2025-26: Ultime sfide e incertezze per l'iscrizione delle squadre

Se tutto fosse a posto, a definire l’organico della Serie C 2025-26 mancherebbero solo gli ultimi due nomi. Uno è quello della squadra che perderà la finale play off, con la Ternana che nella gara di andata è stata battuta 1-0 in casa dal Pescara (il ritorno sabato in Abruzzo), l’altro è quello della squadra che perderà il play out di Serie B tra Salernitana e Sampdoria che, al netto di corsi e ricorsi, si disputerà il 15 e il 20 giugno. Per il resto, i nomi delle altre 58 squadre aventi diritto si conoscono già. Questo però se le cose, come detto, fossero a posto. In realtà qualche paventata criticità sembra esserci e domani è il termine ultimo per presentare le domande di iscrizione al campionato (ci sono deroghe solo per le squadre impegnate negli spareggi sopra citati), con tanto di fideiussione e pagamenti vari richiesti. E’ un termine perentorio, chi non rispetta quanto deve, dopo un controllo della Co.Vi.So.C non ottiene dalla Figc la licenza nazionale per l’iscrizione. Ad oggi (ieri) non ci sono state rinunce esplicite, ma ci sono situazioni davvero difficili come sembrano essere quelle di almeno tre squadre, ossia Lucchese, principalmente, Foggia Triestina, anche se non è escluso che qualche altra si possa aggiungere in queste ultime ore. Si andrà così verso un’altra estate tra ripescaggi ed ammissioni, e a tal proposito merita fare chiarezza.

Dunque: in caso di "vacanza d’organico" l’ordine di priorità stabilito dalla Figc per i ripescaggi prevede prima una seconda squadra di un nuovo club di Serie A, quindi un club di Serie D vincitore dei play off del proprio girone e infine una squadra di Serie C retrocessa ai play out. Finito il primo giro si riparte con la stessa sequenza. Per quanto riguarda le seconde squadre, il posto lo occuperebbe l’Inter U23. Per le 9 squadre di Serie D che hanno vinto i play off dei rispettivi gironi, la graduatoria, stilata in base a determinati punteggi assegnati, vede al comando il Ravenna (girone D), quindi Reggina (I), Nocerina (H), NovaRomentin (A), Gelbison (G), Pro Palazzolo (B), Teramo (F), Adriese (C) e Seravezza (E). Infine, la graduatoria dei club retrocessi dalla Serie C attraverso gli spareggi vede al primo posto la Pro Patria (girone A), poi il Sestri Levante (B) e infine il Caldiero (C). Le ammissioni invece riguardano soltanto le squadre retrocesse dalla Serie C. In queste ore anche il Pontedera sta completando gli incartamenti per effettuare regolarmente l’iscrizione, impegno che va di pari passo con la necessità di ufficializzare il nuovo direttore sportivo. Che, a meno di...sorpassi dell’ultima ora, dovrebbe essere Federico Bargagna, responsabile del settore giovanile dell’Empoli.

Stefano Lemmi