Serie C. A decidere sono Rossini e Casarini. È un Carpi... ’made in Carpi’

CARPIIl Carpi ’made in Carpi’ è diventato sinonimo di garanzia. Nel prezioso successo sul Perugia, che ha riportato la squadra di Cassani in zona playoff, la firma è stata quella di due ragazzi nati in città, Matteo Rossini e Federico Casarini, decisivi con altrettanti colpi di testa nel primo tempo per piegare gli umbri. Non una novità la loro griffe in queste prime 8 giornate visto che in coppia il difensore classe ’98 e il centrocampista classe ’89 hanno già segnato ben 4 dei 9 gol totali della formazione biancorossa.

Rossini, dopo due stagioni a caccia della prima gioia, aveva già riaperto la gara col Campobasso dallo 0-2, mentre per Casarini si tratta della seconda rete di fila in casa dopo quella splendida ma illusoria col Ravenna, la terza in appena 26 gare col Carpi dal suo arrivo a gennaio 2024 (aveva segnato il gol salvezza ad aprile a Terni), una media realizzativa che l’ex Bologna non aveva mai avuto nella sua lunga carriera fra A e B. Oltre a loro due, fra i titolarissimi del Carpi di queste due stagioni di C c’è anche il terzo carpigiano di nascita, quel Matteo Sorzi che continua a confermarsi fra i migliori portieri della categoria. Per andare a trovare un Carpi così "made in carpi" bisogna fare un tuffo nel passato lungo ben 17 anni, tornando in Serie D al Carpi che nella stagione 2008-09 si piazzò a metà classifica con Zanasi prima e Maresi poi al timone, che aveva in rosa tanti ragazzi nati a Carpi: dal guardiano Edoardo Rolli (ora campione di motorally sule due ruote…), passando per la qualità in mediana di Simone Teocoli (che a 43 anni gioca ancora in promozione alla Riese) e chiudendo in attacco con Alessandro Chiurato, che ha chiuso qualche anno fa la sua carriera nel campionato di San Marino. Curiosità a parte, quella della carpigianità è una delle prerogative da sempre del nuovo Carpi targato Claudio Lazzaretti, il cui primo capitano è stato l’altro carpigiano Simone Aldrovandi. Oltre ai tanti carpigiani in società fra marketing e giovanili, tre anni fa è stato scelto come direttore generale un altro carpigiano doc come Enrico Bonzanini, mentre da qualche mese la squadra dirigenziale guidata dal ds Marco Bernardi ("straniero" dell’Appennino reggiano) è stata rinforzata con l’inserimento del direttore tecnico Gianluca Garzon, nato in città e di lunga militanza biancorossa.

Dal campo. Ieri mattina subito la ripresa in vista dell’anticipo di venerdì a Sestri col Bra: buone notizie dai quattro usciti di domenica Casarini, Cortesi, Verza e Figoli, per loro solo stanchezza e crampi ma nessun problema. Out sicuri Forapani e Gerbi, da valutare Amayah.

Davide Setti