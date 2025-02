Serie C. Al lavoro per la sfida contro Sestri Levante. La Pianese schiera Marchesi sulla mediana

Il mercato è finito: niente più distrazioni, ora la Pianese può concentrarsi esclusivamente sul campo, sul suo percorso verso la salvezza: il prossimo ostacolo la gara con il Sestri Levante, in programma allo stadio ’Giuseppe Sivori’ alle 17,30. Se Sorrentino e Odjer sono passati rispettivamente all’Albinoleffe e all’Ascoli, mister Formisano avrà un’altra nuova freccia al suo arco: nell’ultimo giorno di mercato è arrivato in bianconero, dalla Giana Erminio (a cui è stato ceduto Capelli, appena ingaggiato dall’Albinoleffe), il classe ’99 Federico Marchesi (foto), a rinforzare la mediana. A conti fatti, quindi, è stato il reparto offensivo ad aver ‘perso’ un elemento, ma le alternative comunque non mancano. Le zebrette si presenteranno al cospetto del Sestri Levante anche con un Pacciardi in più: il difensore ha ormai superato il problema che lo tenuto tanto tempo fuori dai giochi ed è pronto a rientrare, anche se la concorrenza, là dietro, di certo non manca. In vista del prossimo match la vittoria sulla Lucchese è stata una bella iniezione di fiducia.

"Tenevamo particolarmente a questa partita – le parole di Lorenzo Musetti, anche lui arrivato durante la finestra invernale del mercato –. Abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale che ci avvicina all’obiettivo stagionale. Dal punto di vista personale ho cercato di fare il meglio possibile per dare una mano alla squadra e penso di esserci riuscito".