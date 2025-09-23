Serie C, alle 20.45 la sfida col Ravenna. Cassani: "Certe partite si preparano da sole». Carpi, che notte al Cabassi: c’è la capolista

CARPIIl Ravenna torna stasera al ’Cabassi’ 555 giorni dopo quel memorabile 17 marzo del 2024 quando un gol di Sall valse il sorpasso in vetta della squadra di Serpini, che poi lanciò il Carpi verso la C. Come allora anche stasera (20.45) i giallorossi sono primi (+4 sulla truppa di Cassani), ma ovviamente alla 6^ giornata il derby vale molto meno. "È una gara molto attesa dalla piazza e dalla squadra – spiega mister Cassani – anche perché due anni fa si sono giocati il campionato. Sono sfide che si preparano da sole, indipendentemente dal fatto che si è giocato appena 48 ore fa". Cassani, faentino di Solarolo (22 chilometri a sud-ovest del capoluogo), è un ex. "Avevo 24 anni – ricorda – e ho allenato a Ravenna i Giovanissimi l’anno della D e gli Allievi nazionali dopo la promozione in C". Sull’avversario, che Cassani ha affrontato anche l’anno scorso a Lentigione, spiega. "Hanno allestito una rosa importante – le sue parole – sono partiti per fare ottimo campionato e stanno mantenendo le aspettative. È una squadra molto fisica. I 6 gol di Tenkorang? È un giocatore della Cremonese e non lo scopro certo io, in C ha sempre fatto la differenza. Noi dovremo mettere la stessa applicazione vista nei 90’ a San Benedetto. Panelli? Sta bene". Annunciata una coreografia in curva Bertesi-Siligardi, da Ravenna in arrivo 290 tifosi.

Programma. La 6^ giornata: alle 18,30 Campobasso-Gubbio, Forlì-Vis Pesaro, Guidonia-Rimini, Juve NG-Torres, Pianese-Arezzo e Ternana-Pontedera, alle 20,45 Ascoli-Pineto, Bra-Livorno, Carpi-Ravenna e Perugia-Samb.

Classifica: Arezzo e Ravenna 12, Ascoli e Gubbio 11, Carpi, Pineto e Juve NG 8, Ternana, Campobasso e Guidonia 7, Forlì, Vis Pesaro e Pianese 6, Samb e Torres 5, Pontedera 4, Perugia e Livorno 3, Bra 2, Rimini (-11) -7.

Dal campo. Cassani perde anche Mahrani (febbre) e solo nella rifinitura di stamattina scioglierà gli ultimi dubbi: Panelli o Lombardi dietro, Amayah o Figoli in mezzo, Forte, Stanzani o Casarini al fianco di Cortersi, davanti torna Gerbi. Nei ravennati indisponibili Di Marco, Corsinelli e Mandorlini, dentro Falbo con Rrapaj che si accentra.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini (foto); Cecotti, Amayah, Rosetti, Rigo; Cortesi, Forte; Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Verza, Lombardi, Visani, Figoli, Casarini, Tourè, Arcopinto, Pietra, Stanzani, Sall. All. Cassani

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Donati, Esposito, Solini; Da Pozzo, Tenkorang, Lonardi, Rrapaj, Falbo; Spini, Motti. A disp. Borra, Mandorlini, Luciani, Ilari, Zakaria, Sermenghi, Menegazzo, Bianconi, Calandrini, Zagrè, Rossetti, Okaka, Scaringi. All. Marchionni.

Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato

Davide Setti