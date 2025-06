Serie C: attesa per le decisioni della Covisoc sulle iscrizioni delle squadre

Mancano poche ore, poi sapremo quali squadre saranno ufficialmente iscritte alla prossima serie C e quali invece verranno bocciate. La Covisoc, Commissione di vigilanza delle società di C, si esprimerà infatti domani riguardo alle richieste di iscrizione presentate entro la data di venerdì 6 giugno. Non dovrebbero esserci problemi per l’Arezzo, che ha comunicato di aver depositato la documentazione richiesta già mercoledì 4 giugno. Sono altrettanto certe, di contro, la rinuncia della Lucchese e l’uscita di scena della Spal. Non si è iscritto nemmeno il Brescia, retrocesso per la penalizzazione di 4 punti ricevuta a serie B conclusa ma che sta tentando una fusione con la Feralpisalò.

In organico, insomma, mancano almeno tre squadre, ma altre società tremano in attesa dei pareri della Covisoc: una è la Triestina, che in extremis ha depositato l’iscrizione ma potrebbe non essere completa, così come quella del Rimini, altrettanto in apprensione. Ansia anche in casa Ascoli per la vicenda dei crediti fiscali che ha causato le penalizzazioni di Brescia e Trapani.

Quasi certe di avere un posto in C, alla luce di ciò, la Pro Patria, che sarà riammessa al posto della Lucchese, e l’Inter Under 23 che sostituirà la Spal, sicura della bocciatura dalla Covisoc. Spera nel ripescaggio anche il Ravenna, che finirebbe nel girone degli amaranto, a oggi incompleto: ci sono le caselle lasciate vuote da Spal e Lucchese da riempire.