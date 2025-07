Serie C. Carosello di addii in casa Rimini. Ecco chi saluta mister D’Alesio

Li conosce uno ad uno. Li ha analizzati fotogramma dopo fotogramma per mesi. E questo sicuramente sarà un vantaggio per Filippo D’Alesio, il nuovo allenatore del Rimini. Che da match analyst i biancorossi li ha avuti sotto gli occhi per ben due stagioni. Giovane e inesperto, ma non per questo non capace. Sarà il campo a dire se la presidente Di Salvo e i suoi abbiano osato troppo quest’anno nella scelta dell’allenatore. Sicuramente non una scelta popolare. Scatenati i tifosi dopo l’annuncio. Ma in tanti sono anche pronti a dare fiducia a un tecnico che, oggettivamente, di esperienza ne ha pochissima. La sua avventura da primo allenatore inizierà il 16 luglio, giorno in cui capitan Colombi e compagni partiranno per il ritiro di Riolo Terme. Prima di quel giorno c’è un mercato da fare marciare. La base c’è già. Ben 16 giocatori sotto contratto, 10 quelli per i quali ieri è stato l’ultimo giorno in biancorosso. E che il club sui social ha salutato. Niente rinnovo del contratto per Jacopo Cernigoi e Francesco Semeraro, gli unici due giocatori ai quali la scorsa stagione non era stato proposto il rinnovo. E che puntualmente hanno salutato.

Poi c’è un gruppo ben nutrito di giocatori che ieri è ufficialmente rientrato alla base. Da Cioffi che ha rimesso piede a Napoli, a Malagrida, Conti e Leonardi che sono tornati alla Sampdoria. Poi Gagliano e Cinquegrano, pronti a rimettersi in corsa con Audace Cerignola e Sassuolo. Prestiti conclusi per tutti. Ma ai saluti ci sono anche l’attaccante riminese Diego Accursi e il portiere Luca Ferretti. Nesuno di loro la prossima stagione sarà a disposizione di mister D’Alesio. Che dovrà vedersi ricostruire, in pratica, gran parte dell’attacco. E sperare che non ci sia nessuna partenza. Perché Parigi, inutile nasconderlo, è il pezzo più pregiato del mercato riminese. Insieme al giovanissimo Jallow, corteggiato da Fiorentina, Napoli e Juventus. Otre che dal Bologna. Il bomberino partirà, per Parigi il club di Piazzale del Popolo proverà a fare muro fino all’ultimo. Il mercato è solo all’inizio e i tifosi attendono di conoscere i piani della presidente Di Salvo. Quelli che la manager italo-svizzera, o chi per lei, probabilmente svelerà nel giorno della presentazione del nuovo allenatore. Manca poco.