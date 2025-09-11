Serie C. Carpi, al ’Liberati’ sfide mai banali. Dal debutto in B al guizzo di Romagnoli

CARPI Da 12 anni a questa parte quelle al ’Liberati’ di Terni non sono mai sfide banali per il Carpi, che domenica tornerà – 5 mesi dopo – sul campo in cui ha festeggiato la matematica salvezza lo scorso 5 aprile. Un guizzo di Casarini nel finale, dopo una grande gara dei biancorossi, valse l’1-0 e rese amaro il nuovo debutto di Fabio Liverani sulla panchina delle Fere, che videro naufragare le ultime chance, a 3 giornate dalla fine, di agganciare la capolista Entella. Ma Terni rimarrà per sempre impresso nella storia biancorossa come lo stadio del debutto assoluto in B del 25 agosto 2013, quando la squadra di Vecchi venne battuta 1-0 da un rigore (più che dubbio) realizzato da Antenucci e fermata dal palo sulla girata di Cani. Nei 7 precedenti fin qui in Umbria quella rimane l’ultima rete subita dal Carpi e anche l’ultima sconfitta. Nelle 4 gare seguenti, infatti, i biancorossi hanno colto 2 vittorie di misura 1-0 e due pareggi 0-0.

Il primo acuto lo aveva firmato con un colpo di testa maestoso Romagnoli il 21 marzo 2015, anno di grazia del salto in A: il Carpi capolista di Castori veniva dalla sconfitta casalinga col Pescara e proprio al ’Liberati’ infilò la prima di 5 vittorie di fila che diedero vita alla sgasata promozione decisiva. Un doppio 0-0 era invece arrivato sempre in B nel 2016-17 ancora con Castori e nel 2017-18 con Calabro, prima del colpo firmato da Casarini ad aprile. Andando a ritroso negli anni, invece, le sfide fra Ternana e Carpi erano cominciate con 3 vittorie di fila rossoverdi: la prima in C del lontano 1965-66 (1-0), poi quella 2-1 in Prima divisione del 2011-12, quando al vantaggio biancorosso di Eusepi risposero Gotti e Nolè e lo storico ma amaro debutto fra i cadetti del 2013. Domenica il Carpi troverà una Ternana che, rispetto ai primi due ko con Livorno e Ascoli, sbancando il campo del rimaneggiato Rimini 4-1 ha tolto lo zero in classifica e si è fortemente rinforzata con l’ultimo giorno di mercato, che dopo le traversie estive (sconfitta in finale per la B e mancata cessione societaria con dubbi sull’scrizione) ha portato a Liverani innesti come Meccariello, D’Alterio, Garetto, Durmush e Leonardi.

Davide Setti